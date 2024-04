Biancavilla, la rissa dopo un incidente stradale e i colpi di kalashnikov: arrestato 24enne

Prima un incidente stradale, poi la rissa e i colpi di fucile. Vito Marino, 24enne di Biancavilla, nel Catanese, è stato arrestato perché accusato di porto e detenzione di arma da guerra, rissa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti risalgono a settembre 2018, quando in seguito a un incidente automobilistico ad Adrano – in provincia di Catania – è partita una rissa. In un primo momento la lite ha visto protagonisti un giovane residente a Biancavilla, in via dell’Uva – la stessa in cui abita Marino – e un ragazzo del vicino comune di Adrano. Presto, però, i partecipanti sono aumentati, perché in seguito all’incidente il biancavillese è scappato ed è stato inseguito fino a casa dal giovane di Adrano, che era accompagnato da altre persone.

Qui il giovane di Biancavilla ha chiesto a sua volta aiuto a un gruppo di persone: a quel punto la lite è diventata una rissa, durante la quale sono stati esplosi anche colpi di fucile, che hanno ferito uno dei partecipanti. I carabinieri hanno individuato cinque partecipanti e rinvenuto un Kalashnikov AK 47, con colpo in canna e altri cinque nel caricatore. Gli esami balistici hanno dimostrato che a sparare – proprio da quel fucile – era stato Marino. Dopo la rissa il 24enne ha nascosto l’arma in un terreno incolto vicino alla sua casa. Per questo Marino è stato condannato alla pena residua di quattro anni, due mesi e 18 giorni di reclusione, che il 24enne dovrà scontare nel carcere catanese di piazza Lanza.