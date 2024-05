Palermo, pregiudicato gambizzato nella notte: a sparare un uomo con casco in testa

Un pregiudicato è stato gambizzato questa notte a Palermo. Ferito con due colpi di arma da fuoco alle gambe, l’uomo si trova ricoverato e piantonato a Villa Sofia. Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio sarebbe avvenuto in via Ruggero Loria quasi all’angolo con via Monte Pellegrino: la vittima sarebbe stata affiancata da una persona con il volto coperto da un casco che avrebbe fatto fuoco. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per individuare il responsabile.