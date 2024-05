Preso a colpi di stampella per un parcheggio a Misilmeri, 29enne è in gravi condizioni

Calci, pugni e colpi di stampella. Un 29enne è finito in ospedale in gravi condizioni dopo una rissa scoppiata per un parcheggio a Misilmeri, in provincia di Palermo. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione sarebbe avvenuta in piazza Comitato. La vittima è un uomo romeno di 29 anni e ad aggredirlo sarebbero stato due fratelli di origine marocchina di 25 e 32 anni.

Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, i due fratelli si sarebbero avvicinati alla vittima contestando il modo in cui aveva parcheggiato l’auto vicino alla banca. Secondo i due aggressori, in quel modo avrebbe intralciato il loro passaggio. Una discussione che è degenerata con i due fratelli che avrebbero colpito il 29enne al volto e alle gambe, utilizzando anche delle stampelle. Sanguinante, la vittima è riuscita ad allontanarsi e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri di Misilmeri, raccontando ai militari ciò che era appena successo. I due aggressori sono stati identificati e arrestati per lesioni. La vittima, soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale.