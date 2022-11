Biancavilla, 28enne arrestato per spaccio e possesso di armi. In campagna aveva anche una bomba carta

Custodiva in campagna una bomba carta del peso di 700 grammi. Protagonista, a Biancavilla, un 28enne che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo. La scoperta è stata fatta dai militari dopo avere esteso una perquisizione che in prima battuta aveva riguardato l’abitazione dell’uomo.

La stessa era servita per contestare anche il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio: dentro casa, infatti, l’uomo aveva un chilo e mezzo di marijuana posta a essiccare nel garage. La perquisizione ha portato anche al sequestro di una pistola calibro 22 con matricola brasa e il colpo in canna. L’arma era nascosta in camera da letto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 28enne è stato portato in carcere.