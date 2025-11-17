Un benzinaio di un impianto di distribuzione di carburanti è stato ferito con il calcio di una pistola durante un tentativo di rapina a Palermo. La vittima, 56 anni, è stata aggredita nell’impianto Q8 in via Guglielmini, non lontano dal mercato ortofrutticolo che si trova al confine tra Palermo e Villabate, da un uomo sceso da una Volkswagen Golf che avrebbe estratto la pistola contro il dipendente che avrebbe reagito.

La rapina al benzinaio e la fuga del rapinatore

C’è stata una colluttazione. Il rapinatore poi è fuggito, la polizia è sulle sue tracce dopo avere visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il benzinaio è stato trasportato in ospedale.