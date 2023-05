Catania, rapina a mano armata nel bar di un distributore di benzina: arrestato 49enne

Un rapinatore solitario e a mano armata aveva messo a segno un colpo in un bar di un distributore di carburante nel quartiere San Giorgio di Catania. È stato individuato il pregiudicato catanese 49enne Santo Alessandro Galeano con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto il pomeriggio del 7 gennaio intorno alle 18 quanto l’uomo è entrato nell’esercizio lungo lo stradale Cravone minacciando le commesse con una pistola semiautomatica. Terrorizzate, entrambe le donne sono state costrette a obbedire alle intimazioni del 49enne che è riuscito a prelevare i soldi dalla cassa (circa 1500 euro) e anche alcune stecche di sigarette in esposizione per la vendita. A quel punto, l’uomo si è allontanato senza dare nell’occhio e senza insospettire i clienti intenti a fare rifornimento alle auto.

Le fasi della rapina sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza e sono state acquisite dai

militari che hanno individuato l’autore del reato. Non solo dalle fattezze fisiche, riscontrate poi anche dalle vittime, ma anche per il modus operandi di Galeano che ha già precedenti specifici. L’uomo resta nel carcere di piazza Lanza a Catania dove si trovava già detenuto per altra causa.