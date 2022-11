Belpasso, ancora vandalizzata la scultura in piazza Duomo. Sindaco aveva annunciato ripulitura

La statua in pietra lavica resta al suo posto e i vandali continuano a imbrattarla. Trascorso un mese non c’è ancora pace per la scultura Etna, Malpasso 1669, posizionata in piazza Duomo, a Belpasso, all’angolo tra via tredicesima traversa e via I retta di Levante. L’opera, donata da alcuni privati e che rappresenta la fuga dall’eruzione, è ormai quasi del tutto ricoperta da insulti, frasi blasfeme, disegni e adesso sono comparse anche alcune svastiche.

Ormai un mese fa l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Motta, aveva annunciato la ripulitura dell’opera e il trasferimento della stessa davanti il municipio. Al momento però nessuna di queste due operazioni è stata portata a termine e la scultura, come mostrano alcuni video, resta quotidianamente in balia dei vandali.