Foto della trasmissione di Rete 4 "Quarta Repubblica"

Arrivano i primi risultati delle indagini sull’incidente che ha provocato la morte del sub olandese di 39 anni deceduto, ieri, durante le operazioni di recupero del Bayesian. Operazioni che, dopo l’incidente mortale, sono state sospese. Secondo fonti investigative, mentre la vittima e un collega cercavano di tagliare con un cannello il boma, ci sarebbe stata una esplosione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall’azione della fiamma ossidrica. Stando a quanto emerso finora dalle prime ricostruzioni delle indagini in corso, la deflagrazione avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il sub. Un’ipotesi sulla quale maggiore chiarezza arriverà dall’autopsia disposta dalla procura di Termini Imerese (nel Palermitano), titolare dell’inchiesta.