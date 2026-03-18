Foto di Giovanni Di Gennaro

In azione banda escavatore, portato via bancomat ad Acate. Due carabinieri feriti

18/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Atro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano. Un commando di almeno 6 persone ha sradicato lo sportello dalla sede della banca in via XX settembre, con un escavatore munito di una grossa benna e lo ha caricato sul rimorchio del camion con cui aveva trasportato il mezzo e raggiunto la banca. Un’azione rapida e poi la fuga e il probabile trasferimento della cassa Atm su un altro mezzo. Il camion con rimorchio è stato abbandonato.

L’intervento dei carabinieri: due militari feriti

Nell’accorrere sul posto, una pattuglia dei carabinieri ha impattato contro il rimorchio abbandonato in mezzo alla strada. Ci sarebbero due militari feriti in modo fortunatamente lieve. Gli ultimi due colpi erano stati messi a segno l’8 febbraio a Giarratana e il 14 marzo a Zafferana Etnea con le stesse modalità di azione. Nelle stesse ore ma a Comiso un tentato furto con spaccata, utilizzato anche in questo caso un escavatore. Stavolta il bersaglio è stata una gioielleria in via Casmene. Pare che i ladri non siano riusciti a portar via il bottino. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze