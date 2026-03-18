Foto di Giovanni Di Gennaro

Atro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano. Un commando di almeno 6 persone ha sradicato lo sportello dalla sede della banca in via XX settembre, con un escavatore munito di una grossa benna e lo ha caricato sul rimorchio del camion con cui aveva trasportato il mezzo e raggiunto la banca. Un’azione rapida e poi la fuga e il probabile trasferimento della cassa Atm su un altro mezzo. Il camion con rimorchio è stato abbandonato.

L’intervento dei carabinieri: due militari feriti

Nell’accorrere sul posto, una pattuglia dei carabinieri ha impattato contro il rimorchio abbandonato in mezzo alla strada. Ci sarebbero due militari feriti in modo fortunatamente lieve. Gli ultimi due colpi erano stati messi a segno l’8 febbraio a Giarratana e il 14 marzo a Zafferana Etnea con le stesse modalità di azione. Nelle stesse ore ma a Comiso un tentato furto con spaccata, utilizzato anche in questo caso un escavatore. Stavolta il bersaglio è stata una gioielleria in via Casmene. Pare che i ladri non siano riusciti a portar via il bottino. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri.