Auto bruciata nel Siracusano, trovate ossa all’interno. Indagano i carabinieri

06/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono state trovate delle ossa in un’auto bruciata rinvenuta nelle scorse ore nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Molto probabilmente si tratterebbe della macchina di un uomo scomparso ieri da Catania, ossia il 35enne Salvatore Privitera. Il veicolo è stato rintracciato grazie a un localizzatore satellitare e sul posto sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Siracusa. Sono in corso gli accertamenti a cui sta prendendo parte il medico legale per verificare se quelle ossa appartengono alla persona scomparsa.

