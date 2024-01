A Carlentini madre e figlio sono stati arrestati per spaccio e ricettazione

Foto di Marcello Rabozzi da Pixabay

Ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono i reati per cui a Carlentini (in provincia di Siracusa) sono stati arrestati una donna di 34 anni e suo figlio. Nel corso di una perquisizione da parte dei carabinieri, insieme all’unità cinofila di Nicolosi (nel Catanese), nella loro abitazione sono stati trovati circa 200 grammi di marijuana, già in parte suddivisa in dosi preconfezionate, e due grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze stupefacenti. Inoltre, sotto un cuscino, c’erano 2500 euro in contanti. Soldi che sono stati ritenuti provento dell’attività di spaccio.

In un’altra camera, appoggiati su un letto matrimoniale, sono stati trovati due televisori che, da successivi accertamenti, sono risultati oggetto del recente furto nel negozio di elettrodomestici DVD mania di Carlentini. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, madre e figlio sono stati portati in carcere in attesa del rito per direttissima. Le sostanze stupefacenti saranno esaminate per stabilirne l’esatto principio attivo.