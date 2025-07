Augusta, vasto incendio nell’impianto di rifiuti Ecomac. Sindaco: «Restate chiusi a casa»

Foto di Mirko Tempra

Un vasto incendio è divampato oggi ad Augusta, nel capannone della Ecomac Smaltimenti, situato nell’area esterna adiacente alla cementeria. Le fiamme hanno avvolto materiale plastico stoccato presso l’impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, provocando una densa nube nera ben visibile anche da Siracusa e dall’autostrada. A preoccupare è la natura dei fumi sprigionati dalla combustione della plastica, che potrebbero contenere sostanze tossiche e inquinanti. Immediato l’intervento del sindaco di Augusta, Peppe Di Mare, che ha lanciato un appello alla popolazione: «Restate al chiuso, con porte e finestre sigillate. Il vento soffia verso sud e la nube potrebbe raggiungere anche zone abitate della provincia».

La protezione Civile ha chiarito che il rogo non interessa la zona industriale, ma la preoccupazione resta alta per il possibile impatto ambientale e sanitario. Sul posto sono operative numerose squadre dei vigili del fuoco, supportate dalle forze dell’ordine, per contenere le fiamme e procedere al monitoraggio della qualità dell’aria. l momento non si registrano feriti, ma le cause dell’incendio restano da accertare. L’intera area è stata isolata in via precauzionale.