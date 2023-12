Catania: «Ancora atti vandalici agli orti sociali». La denuncia del comitato Librino Attivo

«Ancora atti vandalici agli orti sociali». Questa la denuncia da parte del comitato Librino Attivo. Il gruppo civico, composto da centinaia di residenti del quartiere catanese, mette in evidenza in un comunicato una serie di attacchi – l’ultimo la scorsa notte – agli appezzamenti di terra di viale San Teodoro. Si tratta di terreni dati in comodato d’uso dal Comune di Catania a 70 tra famiglie e associazioni. Come riferito dal comitato, dopo l’ultimo episodio si registrerebbero diversi danni tra cui decine di metri di reti divelte, coltivazioni distrutte e furti di utensili da lavoro. Danni quantificati in alcune centinaia di euro, ma che «minano l’entusiasmo e la voglia di partecipazione al senso di comunità e all’auto sostentamento di famiglie a basso reddito», aggiunge il comitato.

Non si tratterebbe di una novità: l’area – vincitrice del bando 2022 per la Democrazia partecipata – sarebbe già stata interessata da altri atti vandalici nel settembre 2022. Stavolta tra i primi appezzamenti presi di mira l’orto delle donne, nome con cui è stata ribattezzata l’area concessa in comodato. «Come avvenuto in passato – conclude Librino Attivo – riteniamo che l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su questa parte di Catania possa in questi momenti di difficoltà essere d’aiuto per un nuovo slancio d’entusiasmo per chi si prende cura di un bene comune».