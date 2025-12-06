Ex cappellano militare assolto per violenza sessuale su minore: «Il fatto non sussiste»

06/12/2025

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Siracusa ha assolto don Salvatore Cunsolo, ex cappellano militare, che era accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. Il sacerdote è stato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste».

Cappellano militare assolto da violenza sessuale su un minore

La procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per via della natura contraddittoria delle dichiarazioni del giovane. La ricostruzione dei fatti da parte della presunta vittima, infatti, sarebbe stata giudicata «spesso discordante». Secondo quanto il giovane aveva raccontato nel corso dell’incidente probatorio, il prete lo avrebbe avvicinato la prima volta un giorno mentre era di ritorno dal cimitero dove era andato a portare un fiore sulla tomba del padre.

«La prima volta che don Salvatore ha abusato di me avevo nove anni ed è successo a casa sua». Abusi che poi sarebbero andati avanti per quasi dieci anni. «Mi faceva male sia fisicamente che moralmente ma – ha aggiunto il giovane – capivo che non avevo altra scelta». Non una costrizione nei fatti, ma anche dovuta a circostanze di un contesto familiare complesso che avrebbe portato la vittima, fin da bambino, a trascorrere molto tempo a casa del sacerdote.

La ricostruzione

La vicenda, infatti, risale al 2010. Quando il minorenne frequentava una parrocchia di Francofonte, in provincia di Siracusa. All’epoca il sacerdote era cappellano militare a Catania. Nel marzo del 2021, il giovane avrebbe deciso di denunciare alla polizia di essere stato vittima di abusi. Il ragazzo ha raccontato di essere stato violentato dall’età di nove anni fino ai 18 anni. Il procedimento nei confronti dell’ex cappellano militare accusato di violenza sessuale, e ora assolto, si è svolto con il giudizio abbreviato. Il sacerdote, adesso in pensione, dipende dall’eparchia di Piana degli Albanesi.

