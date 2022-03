La ricetta tipica della pasta con le sarde

In tutti i libri di ricette tipiche della cucina siciliana potete di certo trovare la pasta con le sarde. Un piatto dal sapore molto particolare, gustoso e che richiede l'utilizzo di ingredienti facilmente reperibili.

Mettetevi alla prova con la mia tradizionale ricetta.

Ecco qui gli ingredienti per 6 persone:

500 g di sarde fresche

500 g di pasta (sedanini, mezze penne o bucatini)

500 g di finocchietto fresco

2 cipolle medie o cipolletta fresca

3 acciughe salate

50 g di uva sultanina

50 g di pinoli

Una bustina di zafferano, olio, sale e pepe

Procedimento:

Lessare per una ventina di minuti i finocchietti in abbondante acqua salata (quanta ne servirà poi per la pasta), scolarli e tritarli, eliminando il gambo. Tenere da parte l’acqua. In un tegame soffriggere le cipolle finemente tritate fino a leggerissima coloritura insieme alle acciughe, aggiungere uvetta e pinoli. Dopo qualche minuto, unire le sarde e farle rosolare bene, per ultimo il finocchietto. Aggiustare di sale e pepe. Cuocere a fuoco basso, mescolando, per amalgamare la salsa e aggiungere un po' d'acqua di cottura del finocchietto. Cuocere per circa 15 minuti, unire una bustina di zafferano e un mestolino di acqua di cottura dei finocchietti. Cuocere la pasta nell’acqua di cottura dei finocchietti. Scolarla al dente e unirla al condimento. Lasciare riposare per qualche minuto prima di servire. Aggiungere, a piacere, il pangrattato abbrustolito in padella con un filo d'olio.

Sento già il profumino che sprigionano le vostre cucine. Buon appetito!