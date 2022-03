Anziché chiamare l'ambulanza per soccorrere la moglie, Massimo Cannone sarebbe andato a bere una birra. Il tappezziere di Lentini è stato fermato con l'accusa di essere l'assassino di Naima Zahir, la 45enne di origini marocchine con cui era spostato da 25 anni e con cui viveva nella casa in via Ronchi nel quartiere Santa Maria Vecchia nel centro storico della cittadina del Siracusano. Secondo la procura di Siracusa, l'uomo che adesso ha confessato di avere ammazzato la moglie con due coltellate e che si trova rinchiuso nel carcere aretuseo di Cavadonna, stava progettando di darsi alla fuga. «La brutalità e l'efferatezza dell'episodio - hanno spiegato gli investigatori - sono emersi dalle attività tecnico-investigative della squadra del gabinetto regionale della polizia scientifica che hanno permesso di evidenziare fin da subito che la scena del crimine era stata inquinata».