Non solo droga: a essere trovati dai carabinieri a casa di un 53enne di Acireale, nel Catanese, sono stati anche numerosi pezzi di veicoli rubati. Costandogli l’arresto per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione dell’uomo, i miliatri hanno prima trovato 25 grammi di marijuana nascosti in cucina. Insieme a un bilancino di precisione con residui di una sostanza bianca, forse cocaina. Oltre al materiale utile al confezionamento delle dosi: dalle bustine di plastica al macchinario per termosaldare sottovuoto. La sorpresa, però, è stato il rinvenimento di un’officina meccanica, con numerosi componenti e parti di veicoli poi risultati rubati. Come il propulsore e alcune pezzi di carrozzeria appartenuti a un’auto, il cui furto era stato denunciato appena pochi giorni prima. Recuperati anche due motocicli rubati: uno dei due presentava il telaio alterato.