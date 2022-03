Continuano le indagini sulla morte di Naima Zahir . La donna di 45 anni di origine marocchina morta a causa di una coltellata alla gola nella sua casa in via Ronchi nel quartiere Santa Maria Vecchia nel centro storico di Lentini , in provincia di Siracusa. A dare l'allarme sabato sera avvertendo le forze dell'ordine è stato il marito della vittima , un tappezziere 45enne di Lentini. Che non è stato fermato ma è tra i primi sospettati di un caso per cui le indagini sembrano indirizzate verso l'ambito familiare .

L'uomo e il figlio 19enne della coppia - che vive in un'altra abitazione - sono stati interrogati a lungo dalla squadra mobile di Siracusa che sta conducendo le indagini coordinate dal magistrato della procura aretusea Gaetano Bono. Stando a quanto emerso finora, il marito della vittima - che non ha ricondotto a sé la responsabilità di quanto accaduto - avrebbe parlato prima di un incidente domestico e poi avrebbe anche fatto riferimento all'ipotesi del suicidio. Intanto, gli inquirenti hanno sentito anche i conoscenti, gli amici e i vicini di casa della coppia. Dai racconti non sarebbe ancora arrivato nessun elemento utile alle indagini, tanto che nessuno è stato fermato.

Nella casa che è stata posta sotto sequestro, erano intervenuti gli agenti della polizia scientifica di Catania per i rilievi del caso. Da quanto accertato, l'arma usata sarebbe un grosso coltello da cucina. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e adesso si attende che venga eseguita l'autopsia sul cadavere della donna. L'esame è già stato disposto dal pubblico ministero che ha incaricato il medico legale Giuseppe Ragazzi. Servirà ad accertare le cause del decesso e anche a verificare l'eventuale presenza di lesioni o segni di colluttazione sul corpo della 45enne.