Misterbianco, riparte il progetto della metro Monte Po-Centro 

22/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un passo avanti verso la metropolitana nel centro di Misterbianco: è stato depositato il progetto esecutivo. Il piano, interrotto da un contenzioso con l’ex appaltatore e proseguito la nuova assegnazione dell’opera, servirà a collegare la città a vocazione commerciale e residenza di molti pendolari con Catania. A depositare il progetto esecutivo della tratta Monte Po–Misterbianco Centro sono stati Ferrovia Circumetnea e il Consorzio Stabile SIS. «Un passo significativo per ottenere l’infrastruttura tanto attesa – commenta il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro -. Che rafforzerà il ruolo della città nell’area metropolitana e avvicinerà famiglie e cittadini ai principali nodi di trasporto». Annunciando anche un momento pubblico per presentare il piano ai cittadini.

La nuova tratta Monte Po-Misterbianco centro sarà lunga circa 2,7 chilometri in galleria naturale. Previste due nuove stazioniMisterbianco Distretto Commerciale e Misterbianco Centro. Nella tabella di marcia di realizzazione dell’opera, il prossimo passo sarà l’esame del progetto da parte del comitato tecnico del ministero delle Infrastrutture. Ultimo step, prima dell’avvio dei lavori, sarà infine l’approvazione del commissario straordinario dell’opera, Virginio Di Giambattista.

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