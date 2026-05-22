immagine creata con l'intelligenza artificiale

Palermo, spari contro le sedi di due associazioni allo Zen 2

22/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Diversi spari sono stati esplosi allo Zen 2 contro le sedi dei centri delle associazioni Handala e Albero della Vita. Due realtà impegnate in azioni di volontariato e sostegno sociale nel quartiere. I colpi di pistola hanno danneggiato gli immobili.

Spari contro associazioni allo Zen 2 di Palermo

Sugli spari nel quartiere Zen 2 di Palermo che hanno danneggiato le sedi di due associazioni sono in corso le indagini. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e stanno raccogliendo testimonianze anche per stabilire con esattezza quando si è verificato l’episodio.

Le associazioni svolgono attività a favore delle donne e doposcuola per i bambini. «Non abbiamo mai ricevuto minacce – dicono dalle associazioni – riteniamo che il gesto sia slegato alla nostra attività. Spero che chi abbia sparato non sappia che noi siamo qui e lavoriamo da anni per lo Zen e per i tanti cittadini che vivono tra mille difficoltà». 

L’appello del sindaco Roberto Lagalla

«Esprimo la mia vicinanza – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – agli operatori e ai volontari delle due associazioni, che hanno subito un grave atto intimidatorio. Colpisce non soltanto due realtà sociali impegnate quotidianamente allo Zen, ma l’intera città. Confido nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine affinché – continua il primo cittadino – venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati rapidamente i responsabili».

«Dopo i recenti episodi di violenza e intimidazione registrati allo Zen e in altre aree della città, è necessario dare una risposta forte e immediata per evitare una pericolosa escalation. Palermo – sottolinea Lagalla – non può arretrare davanti a chi tenta di seminare paura e colpire presìdi di legalità, solidarietà e inclusione sociale».

Le parole dell’assessora Calabrò

«I centri Handala e Albero della Vita – afferma l’assessora comunale Mimma Calabrò – rappresentano da anni un punto di riferimento fondamentale per il quartiere e lavorano in stretta collaborazione con il Comune in attività educative, sociali e di sostegno alle famiglie. Colpire queste associazioni significa colpire il lavoro quotidiano di chi costruisce comunità e opportunità nei territori più difficili».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze