Palermo, spari contro le sedi di due associazioni allo Zen 2

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Diversi spari sono stati esplosi allo Zen 2 contro le sedi dei centri delle associazioni Handala e Albero della Vita. Due realtà impegnate in azioni di volontariato e sostegno sociale nel quartiere. I colpi di pistola hanno danneggiato gli immobili.

Spari contro associazioni allo Zen 2 di Palermo

Sugli spari nel quartiere Zen 2 di Palermo che hanno danneggiato le sedi di due associazioni sono in corso le indagini. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e stanno raccogliendo testimonianze anche per stabilire con esattezza quando si è verificato l’episodio.

Le associazioni svolgono attività a favore delle donne e doposcuola per i bambini. «Non abbiamo mai ricevuto minacce – dicono dalle associazioni – riteniamo che il gesto sia slegato alla nostra attività. Spero che chi abbia sparato non sappia che noi siamo qui e lavoriamo da anni per lo Zen e per i tanti cittadini che vivono tra mille difficoltà».

L’appello del sindaco Roberto Lagalla

«Esprimo la mia vicinanza – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – agli operatori e ai volontari delle due associazioni, che hanno subito un grave atto intimidatorio. Colpisce non soltanto due realtà sociali impegnate quotidianamente allo Zen, ma l’intera città. Confido nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine affinché – continua il primo cittadino – venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati rapidamente i responsabili».

«Dopo i recenti episodi di violenza e intimidazione registrati allo Zen e in altre aree della città, è necessario dare una risposta forte e immediata per evitare una pericolosa escalation. Palermo – sottolinea Lagalla – non può arretrare davanti a chi tenta di seminare paura e colpire presìdi di legalità, solidarietà e inclusione sociale».

Le parole dell’assessora Calabrò

«I centri Handala e Albero della Vita – afferma l’assessora comunale Mimma Calabrò – rappresentano da anni un punto di riferimento fondamentale per il quartiere e lavorano in stretta collaborazione con il Comune in attività educative, sociali e di sostegno alle famiglie. Colpire queste associazioni significa colpire il lavoro quotidiano di chi costruisce comunità e opportunità nei territori più difficili».