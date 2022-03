Un fatto drammatico, in tarda serata, ha sconvolto la comunità di Lentini, in provincia di Siracusa. Una donna di 45 anni, di origine marocchina, è stata trovata morta, il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione. Dall'ispezione cadaverica, sul corpo ritrovato nella casa di via Ronchi, precisamente all'altezza della gola, sono stati trovati i segni di una coltellata. A occuparsi del caso sono stati gli agenti di polizia del commissariato lentinese e la squadra mobile di Siracusa, che in queste ore stanno interrogando il marito, un italiano di 45 anni, per chiarire la posizione dell'uomo anche davanti alla presenza del pm della procura di Siracusa Gaetano Bono, che sta coordinando le indagini. Nella notte è stato sentito anche il figlio 19enne della coppia.