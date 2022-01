Controlli della polizia amministrativa a Marzamemi e Pachino. Gli agenti hanno elevato sanzioni per 13mila euro agli esercizi commerciali delle due locali, ma anche individuato irregolarità nei rapporti contrattuali.

Nello specifico due persone, che lavorano in due attività diverse, sono risultate operare in nero e al contempo percepire il reddito di cittadinanza. La scoperta è stata segnalata anche all'Inps a cui spetterà prendere i provvedimenti necessari, ossia la sospensione delle erogazioni. Per i due lavoratori è scattata la denuncia per truffa.