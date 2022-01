Un nuovo atto vandalico sulla Scala dei Turchi. Il sito, tra i più noti della Sicilia, è stato deturpato con un un colorante rosso che ne ha danneggiato la marna. Non è il primo caso: già nel 2019, qualcuno aveva inciso delle scritte sulla scogliera; ma più in generale nel corso degli anni è stata al centro di episodi che hanno avuto come protagonista il mancato rispetto dei luoghi. Il sito è stato anche sottoposto sotto sequestro per lungo tempo per periodi di crolli, ma anche per via della lunga querelle che ha contrapposto Comune al privato che ne ha rivendicato la proprietà.