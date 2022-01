I carabinieri di Floridia, in provincia di Siracusa, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in genere e al controllo dei soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 50enne del luogo per evasione. L'uomo, agli arresti domiciliari, si è concesso un giro con la sua bicicletta sulla Sp 12 venendo sorpreso dai militari che operavano nella zona che lo hanno riconosciuto. L'arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari nel proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.