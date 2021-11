Il maltempo si è abbattuto anche su tutta la provincia di Siracusa già a partire dalla serata di ieri. Piogge intense e forti raffiche di vento. Strade allagate anche con l'acqua che ha superato i cinquanta centimetri di altezza , l'autostrada per Catania in parte interdetta al traffico. La cittadina di Palazzolo Acreide è stata completamente imbiancata dopo una forte grandinata. Situazione critica anche ad Augusta che è rimasta isolata perché le vie di ingresso e di uscita sono allagate.

Il maltempo si è abbattuto anche su tutta la provincia di Siracusa già a partire dalla serata di ieri. Piogge intense e forti raffiche di vento. Strade allagate anche con l'acqua che ha superato i cinquanta centimetri di altezza, l'autostrada per Catania in parte interdetta al traffico. La cittadina di Palazzolo Acreide è stata completamente imbiancata dopo una forte grandinata. Situazione critica anche ad Augusta che è rimasta isolata perché le vie di ingresso e di uscita sono allagate.

Già da ieri sera è chiusa per allagamento la ex strada statale 114, all'altezza dello stabilimento Air Liquide. Una frana ha provocato la chiusura sulla provinciale della zona montana fra Palazzolo e Buccheri. Sull'autostrada Siracusa-Catania (chiusa sia in direzione Catania sia in direzione Siracusa tra Melilli e Cava Sorciaro) si è verificato un incidente autonomo, allo svincolo tra Sortino e Augusta.

Scuole chiuse in diversi comuni del Siracusano: Priolo, Melilli Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino. La sindaca di Canicattini Bagni Marilena Miceli, visto il perdurare delle avverse condizioni meteo anche nella cittadina collinare, ha invitato i cittadini alla massima prudenza e a evitare di uscire di casa se non necessario.