Via libera ai concorsi per i forestali. Nel pomeriggio l'Ars ha approvato il disegno di legge Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana. Il ddl aveva superato la scorsa settimana il vaglio della commissione Bilancio e l’assessore Toto Cordaro era riuscito in extremis a farlo incardinare durante la seduta lampo dell’Aula di martedì 26 ottobre.

Sul piatto tre milioni di euro per i concorsi che porteranno nei prossimi giorni alla stabilizzazione di 46 agenti e in cinque anni a quasi seicento nuove assunzioni per il corpo forestale della Regione siciliana, superando così l’impugnativa fatta dal Consiglio dei ministri, che aveva bocciato parte della legge per l’insufficienza della copertura finanziaria.

«Il voto finale di oggi in Aula dà finalmente una copertura finanziaria adeguata a potenziare l’organico della guardia forestale» dice Giusi Savarino, presidente della commissione parlamentare Ambiente e territorio. Di sicuro un grosso aiuto per un corpo che da anni ha bisogno di un ricambio generazionale e della risoluzione di diverse criticità sul piano dell'organico.