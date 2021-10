La protezione civile ha diramato un nuovo aggiornamento delle previsioni di rischio idrico e idrogeologico. L'allerta aumenta da gialla ad arancione per tutta la Regione esclusa una striscia nella costa occidentale tra le province di Palermo e Messina. Intanto, è scattato il piano della protezione civile regionale in vista delle intense precipitazioni previste per oggi soprattutto nella Sicilia orientale. Il piano scatta oggi ma resta in vigore per i prossimi giorni. Sono previste piogge intense e abbondant i , possibili grandinate , venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte.

La protezione civile ha diramato un nuovo aggiornamento delle previsioni di rischio idrico e idrogeologico. L'allerta aumenta da gialla ad arancione per tutta la Regione esclusa una striscia nella costa occidentale tra le province di Palermo e Messina. Intanto, è scattato il piano della protezione civile regionale in vista delle intense precipitazioni previste per oggi soprattutto nella Sicilia orientale. Il piano scatta oggi ma resta in vigore per i prossimi giorni. Sono previste piogge intense e abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte.

I Comuni più a rischio hanno aperto i centri operativi comunali. Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate. I residenti dei comuni interessati sono stati informati e invitati a restare a casa ed uscire se strettamente necessario.

Dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’hub vaccinale di via Forcile a Catania e al drive in di Acireale. Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

«Lo stop - ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti - si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Gli altri hub vaccinali il pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale».