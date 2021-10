Oltre mezza Sicilia in zona arancione . Prevede questo l'avviso sul rischio idraulico e idrogeologico diffuso questo pomeriggio dalla Protezione civile regionale in vista della giornata di domenica. Le condizioni meteo peggiori dovrebbero registrarsi nella parte centro-orientale e in quella meridionale dell'isola dell'isola , con un livello di allerta arancione. In giallo , invece, la parte nord-occidentale.

Oltre mezza Sicilia in zona arancione. Prevede questo l'avviso sul rischio idraulico e idrogeologico diffuso questo pomeriggio dalla Protezione civile regionale in vista della giornata di domenica. Le condizioni meteo peggiori dovrebbero registrarsi nella parte centro-orientale e in quella meridionale dell'isola dell'isola, con un livello di allerta arancione. In giallo, invece, la parte nord-occidentale.

«Dalle prime ore del 24 ottobre, per 24-36 ore, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori est - si legge nel bollettino - Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrice e forti raffiche di vento. Dal primo mattino venti di burrascsa, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte».

Per quanto riguarda i mari tutti i bacini saranno molto mossi, mentre dal pomeriggio localmente agitati il Tirreno e lo Ionio. Sul fronte delle piogge quantitativi elevati potrebbero registrarsi nelle zone nord-orientali, specialmente nella seconda parte della giornata. Quantitativi invece generalmente moderati nell'area sud-orientale, mentre sulle restanti zone piogge sparse con quantitativi da deboli a puntualmente moderati.