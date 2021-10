I carabinieri della stazione di Cassibile hanno denunciato un trentaduenne siracusano con numerosi precedenti penali poiché sorpreso mentre trasportava a bordo di un apecar, sprovvista di assicurazione, oltre 200 chilogrammi i di rifiuti plastici, ferrosi e indifferenziati.

Il soggetto, oltre ad essere denunciato per trasporto e gestione non autorizzata di rifiuti è stato sanzionato per la mancata copertura assicurativa ed il veicolo è stato sequestrato assieme ai rifiuti. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il produttore dei rifiuti ed il luogo ove il denunciato intendeva scaricarli.