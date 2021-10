A Capo d'Orlando è stato rieletto sindaco Franco Ingrillì che con il 61,60 per cento delle preferenze ha più che doppiato l'aspirante primo cittadino uscito sconfitto Renato Mangano a cui è andato un posto in Consiglio comunale. Si è fermato, invece, a poco più del 12 per cento l'altro sfidante Luca Giuffré. «É un successo in cui speravamo - è stato il commento a caldo del neo-rieletto primo cittadino - La soddisfazione più grande però è che i nostri consensi sono cresciuti».