Raggiunto il quorum, il sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa è stato il primo a essere eletto nell'Isola. Correva da solo per il terzo mandato consecutivo ed è stato votato da 1423 cittadini dei 1493 che si sono recati alle urne (gli aventi diritto nel piccolo centro del Siracusano sono 1976) tra domenica e lunedì con un'affluenza del 75,76 per cento. «Una bella partecipazione dei cittadini. Concorrere da soli è un peso e una doppia responsabilità - ha detto il sindaco appena eletto durante la trasmissione Direttora d'aria in onda su Radio fantastica e Sestarete - Speriamo che questa ampia partecipazione attiva alla vita politica della comunità possa continuare anche nei prossimi cinque anni. Questo è per noi l'obiettivo più importante».