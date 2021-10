Su disposizione di un'ordinanza emessa dal gip i carabinieri hanno arrestato, a Gela, quattro soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, porto abusivo di armi e intralcio alla giustizia. Il provvedimento prende le mosse da un'indagine diretta dalla procura e avviata lo scorso 2 maggio, quando i carabinieri erano intervenuti in via Annibal Caro per l'esplosione di un colpo di pistola che aveva rischiato di colpire una donna che si trovava dietro la finestra di casa sua.