Una pedaliera per tastiera, tre microfoni, una cassa acustica e monete donate dai fedeli per appena cinque euro. È la refurtiva recuperata dalla polizia di Mazara del Vallo nei giorni scorsi. Gli oggetti, che erano stati rubati il mese scorso da alcune chiese della città del Trapanese, sono stati trovati dentro un borsone in contrada Malerba.