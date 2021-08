Prosegue la stagione culturale a Pantelleria . Archiviati con soddisfazione e buona partecipazione di pubblico i mesi di luglio e agosto, gli organizzatori si apprestano ad accogliere gli ospiti per gli eventi previsti nel mese di settembre .

Prosegue la stagione culturale a Pantelleria. Archiviati con soddisfazione e buona partecipazione di pubblico i mesi di luglio e agosto, gli organizzatori si apprestano ad accogliere gli ospiti per gli eventi previsti nel mese di settembre.

Da segnalare già giorno 3 il concerto dei Cossyra Jazz Groove (Giardino pantesco di Resilea a Sibà, ore 21, ingresso dalle 20 con obbligo di green pass), formazione che propone composizioni di musica jazz e fusion che abbracciano un periodo che va dagli anni Settanta al presente. La formazione è costituita prevalentemente da musicisti panteschi, tra cui alcuni stabilitisi da anni a Milano: Alberto Minetti (pianoforte), Dario Spezia (chitarra elettrica), Cristiano Marino (basso elettrica) e Gaetano Brignone (batteria).

Il 4 toccherà invece all'esibizione dei Radio Raptus, tribute band di Legambiente. Paolo Turdo alla chitarra, Piero Sciortino alla batteria, Giorgio Di Maio al basso e Andrea Failla Mulone alla voce suoneranno in piazza Cavour a partire dalle 21 (obbligatorio il green pass, prenotazioni a questo link). L'indomani - giorno 5 - in piazza a Scauri centro, a pochi passi dal cinema San Gaetano, si terrà lo spettacolo Sorelle - Mia&Loredana per la regia di Mario Incudine e dedicato al rapporto tra Mia Martini e Loredana Bertè, entrambe interpretate dall'attrice e cantante Giorgia La Commare (obbligatorio il green pass, prenotazioni a questo link).