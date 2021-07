Gela sarà zona rossa . Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento si è reso necessario a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid-19. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 a venerdì 23 luglio. Attualmente - fino a mercoledì 21 luglio - sono già in zona rossa anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina in provincia di Enna.

Intanto il sindaco gelese Lucio Greco invita i cittadini alla massima attenzione. «Questo è il momento di vaccinarsi, se ancora non lo si è fatto, e di adottare comportamenti improntati alla prudenza - dichiara - Continuerò a seguire l'evolversi della vicenda e ad informarvi. Anche se è difficile, perché l'estate è sinonimo di libertà e divertimento, dimostriamoci comunità ed evitiamo tutte le occasioni in cui potrebbero crearsi assembramenti. Per fortuna, - conclude Greco - al momento i ricoverati sono pochi, e nessuno si trova in terapia intensiva, merito anche della campagna vaccinale. Corriamo tutti insieme ai ripari prima che sia troppo tardi e altri concittadini possano rimetterci la vita, il bene più prezioso».