Madre e figlia trovate morte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra a Lentini, in provincia di Siracusa. Sul ritrovamento dei due cadaveri la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

La prima salma, quella di una 54enne residente in una palazzina di via Gorizia è stata rinvenuta dai carabinieri, nella mattinata di venerdì scorso, in avanzato stato di decomposizione. Nella tarda serata di sabato, gli stessi militari, dopo la segnalazione di un familiare, hanno trovato in un garage in via Murganzio, il corpo senza vita - anche questo già in decomposizione - di una pensionata di 80 anni, madre della prima vittima.

Stando a quanto emerso finora da una prima ispezione cadaverica, sui corpi non ci sarebbero evidenti segni di violenza ma gli inquirenti stanno continuando a indagare per ricostruire le modalità con cui le donne sono morte. Su entrambe le salme sarà effettuata l'autopsia.