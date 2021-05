«Compravo tutte le copie de I Siciliani , mio padre era suo amico e io l'ho sempre apprezzato. Ma poi chi sarei io per escludere Pippo Fava dalla memoria cittadina?» Salvatore Gallo , sindaco di Palazzolo Acreide, si trova ad affrontare una nuova polemica, scaturita forse da una leggerezza. Una dimenticanza, che però nel centro del Siracusano che ha dato i natali al giornalista ucciso da Cosa nostra, non è passata inosservata. «Stiamo facendo la riqualificazione della villa comunale che era abbandonata e abbiamo pensato di dedicare un viale ai personaggi illustri della nostra cittadina - spiega Gallo - Però ogni cosa che faccio oramai deve diventare motivo per attacchi e polemiche ». Nello specifico, in questo caso a non essere andato giù a una serie di associazioni è l'assenza di Fava dai quattro nomi proposti e votati dalla giunta comunale a inizio anno, che saranno ricordati con un busto marmoreo .

«Senza nulla togliere al ruolo e all'importanza che le personalità proposte hanno rivestito per il territorio di Palazzolo Acreide - si legge in una nota firmata da Associazione Culturale Dahlia, la Fondazione Giuseppe Fava e il Coordinamento Giuseppe Fava, il Centro Studi Iblei, il Polo Culturale Ibleo e Italia Nostra Val di Noto - non si può tacere l'indignata disapprovazione nel non vedere annoverato anche il nome di Giuseppe Fava». La scelta dell'amministrazione comunale è ricaduta su Salvatore Bologna, carabiniere ucciso nel '79 insieme ad altri due militari a San Gregorio, l'ex sindaco e deputato regionale Giovanni Nigro, il filosofo Giuseppe Rovella e l'antropologo e poeta Antonino Uccello.

«Non c'è alcuna bocciatura, né mai potrei pensare di dare giudizi sulla qualità del contributo che figure così importanti hanno dato al nostro territorio e non solo - replica il sindaco - Il viale potrà ospitare decine di busti e la volontà è quella di arricchirlo, quindi chiaramente per Fava un posto ci sarà. Vorrei solo evitare che a furia di alimentare queste polemiche si finisca per fare vittime di mafia di serie a e di serie b. La storia di Salvatore Bologna, per esempio, è quasi dimenticata e invece io spero potremo inaugurare il busto a lui dedicato in occasione dell'anniversario dell'agguato».

Il primo cittadino che a inizio 2020 aderì alla Lega, e il cui rapporto con il Carroccio è dato in fase di forte raffreddamento nonostante la nomina a viceresponsabile per gli enti locali nella Sicilia Orientale, attribuisce proprio al passaggio con i salviniani il motivo che lo ha portato nel mirino delle critiche. «Incredibile come da allora ogni cosa io faccia diventi spunto per attacchi - va avanti Gallo - Le associazioni potranno fare le loro proposte sugli altri personaggi a cui dedicare il busto. Anche se va detto che purtroppo bisogna anche trovare le risorse economiche per realizzarli. Al momento partiremo con quello dedicato a Bologna».

Dal canto loro le associazioni rimarcano come il valore di Fava - come giornalista, artista e intellettuale - «è riconosciuto a livello nazionale e che per difendere valori fondamentali quali la giustizia, la verità e la coerenza è stato ucciso dalla mafia. Consideriamo una gravissima omissione - conclude - non riconoscere pubblicamente tutto ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare».