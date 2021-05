Matteo Salvini non sarà processato per i fatti della nave Gregoretti. A deciderlo è stato pochi minuti fa il gup Nunzio Sarpietro. Il pronunciamento è stato motivato con la formula del fatto non sussiste e arriva ventisette giorni dopo il rinvio a giudizio a Palermo per la vicenda Open Arms . Questa volta sotto la lente d'ingrandimento il caso della nave Bruno Gregoretti della Guardia costiera, bloccata nel 2019 a largo della Sicilia per oltre cinque giorni con 131 migranti a bordo. Il gup doveva valutare le ipotesi di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Adesso avrà trenta giorni per il deposito delle motivazioni .

Matteo Salvini non sarà processato per i fatti della nave Gregoretti. A deciderlo è stato pochi minuti fa il gup Nunzio Sarpietro. Il pronunciamento è stato motivato con la formula del fatto non sussiste e arriva ventisette giorni dopo il rinvio a giudizio a Palermo per la vicenda Open Arms. Questa volta sotto la lente d'ingrandimento il caso della nave Bruno Gregoretti della Guardia costiera, bloccata nel 2019 a largo della Sicilia per oltre cinque giorni con 131 migranti a bordo. Il gup doveva valutare le ipotesi di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Adesso avrà trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Prima di entrare in aula il leader del Carroccio, con l'immancabile mascherina tricolore ma con le bande colorate disposte al contrario, si era intrattenuto con i cronisti, dicendo di aspettarsi una «giustizia con la g maiuscola». L'ultimo libro di Giorgia Meloni? «Per il momento sto leggendo gli atti giudiziari di questa vicenda - spiega mimando l'altezza del faldone - Mi sembra un romanzo fantasy».

Le reazioni

Tra i primi a commentare il verdetto c'è Corrado Giuliano, avvocato di AcogilInRete, associazione che si era costituita parte civile. «Decisione grave che porterà ulteriore discredito nei confronti della magistratura - ha commentato Giuliano - Qui avevamo più elementi rispetto a Palermo. Durante tutto il dibattimento le domande ci facevano presumere questo finale».

Le tappe della vicenda e il braccio di ferro con l'Europa

Salvini nell'estate 2019, quando era ministro dell'Interno del primo governo Conte, bloccò per oltre cinque giorni la nave della Guardia costiera a largo delle coste della Sicilia. A bordo 131 migranti salvati al largo della coste di Malta. Cinquanta di loro li aveva recuperati il peschereccio Accursio Giarratano di Sciacca, per gli altri aveva provveduto un natante tunisino. In un primo momento vennero fatti scendere i naufraghi bisognosi di cure mediche, tra cui una donna di 29 anni all'ottavo mese di gravidanza, e successivamente 16 persone che si dichiararono minorenni. Erano giorni frenetici con lo stop imposto in attesa di un segnale da parte della Commissione europea, interpellata da Salvini e dalla rappresentanza diplomatica italiana a Bruxelles per il ricollocamento dei migranti.

Ad aprire un fascicolo su questa vicenda era stata la procura di Siracusa con il fascicolo in mano al procuratore aggiunto Fabio Scavone. Lo stesso magistrato, accompagnato dai militari del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri, effettuò un'ispezione a bordo costatando la presenza di un solo bagno chimico oltre a 25 persone affette da scabbia e una da tubercolosi. Un quadro generale che portò al «consiglio di fare sbarcare le persone» per motivazioni sanitarie. Lo sbarco avvenne il 31 luglio ad Augusta, in provincia di Siracusa, dopo un annuncio in diretta Facebook da parte dello stesso Salvini.

Il processo

L'ex ministro è finito davanti al giudice per l'udienza preliminare Nunzio Sarpietro dopo la decisione della giunta per le immunità del Senato, che il 20 gennaio 2020 ha dato il via libera. Richiesta poi confermata a palazzo Madama a febbraio dello scorso anno. Il governo non era più quello giallo-verde ma era già realtà il Conte II con l'asse tra Pd, Movimento 5 stelle e Italia Viva che bocciò l'ordine del giorno di Forza Italia e Fratelli d'Italia. La procura di Catania è sempre stata convinta dell'innocenza di Salvini chiedendo prima l'archiviazione e poi il non luogo a procedere «perché il fatto non sussiste» nei confronti del leader del Carroccio. Secondo il magistrato Andrea Bonomo non sarebbero stato violate le convenzioni internazionali non assegnando un porto sicuro alla nave della Guardia costiera. Una scelta che Salvini ha sempre ribadito essere stata condivisa con gli allora colleghi di governo e dallo stesso ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.