Noto, una ragazza è precipitata in un dirupo di venti metri

Una ragazza è precipitata in un dirupo, da un’altezza di circa 20 metri, a Noto (in provincia di Siracusa) in via Piero Calamandrei. In soccorso della giovane, intorno alle 19 di ieri sera, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa. Per raggiungere la ragazza finita in fondo al dirupo, è stato necessario anche l’intervento di personale Saf, i pompieri specializzati in tecniche di soccorso di derivazione speleo-alpino- fluviale.

Una volta raggiunta dai vigili del fuoco, la giovane è stata stabilizzata e riportata al livello della strada dove è stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 che, nel frattempo, erano arrivati in via Calamandrei a Noto. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Avola. Lì i medici le hanno riscontrato diverse fratture, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.