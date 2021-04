Un 42enne di Siracusa è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, porto d'armi e strumenti atti a offendere . A intervenire sono stati gli agenti delle Volanti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

Un 42enne di Siracusa è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, porto d'armi e strumenti atti a offendere. A intervenire sono stati gli agenti delle Volanti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

L'uomo si sarebbe reso protagonista di vessazioni nei confronti della ex compagna per almeno sei anni, compreso il lancio di posaceneri e telecomandi contro la donna. Dopo la conclusione della relazione, il 42enne avrebbe iniziato a perseguitare la vittima, seguendola per strada e appostandosi sotto l'abitazione in cui vive con i genitori.

Lo scorso mese, la donna si è trovata in auto a dovere fuggire dal 42enne. Insieme a lei c'erano anche i genitori. In quell'occasione, l'ex compagno ha lanciato una bottiglia che ha ferito il padre della vittima.