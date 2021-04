Sono 33 i progetti finanziati dal governo Musumeci legati all'inclusione di persone con gragilità e alle donne. I fondi sono gestiti dall'assessorato alla Famiglia e ammontano a circa 1,7 milioni di euro. La graduatoria è già pronta e sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali.

«Due gli obiettivi dell'avviso - afferma l'assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone - il primo, con una dotazione finanziaria di un milione, riguarda i progetti da destinare ai disabili non gravi e ai soggetti fragili nel campo dell'agricoltura sostenibile; il secondo, con 700mila euro, punta al raggiungimento dell'uguaglianza di genere rivolto alle donne».

In merito alla prima iniziativa, Scavone sottolinea che «studi scientifici hanno dimostrato che l'attività agricola come terapia aiuta a migliorare le capacità dei disabili e più in generale dei soggetti a rischio di esclusione sociale». La resta parte del fondo servirà a favorire la promozione dell'autonomia lavorativa delle donne finanziando «progetti come i parchi ludici per bambini allocati in comprensori lavorativi». Ogni progetto riceverà tra i 40 e i 50mila euro e coprirà al massimo l'80 per cento dell'intervento.