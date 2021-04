L'hanno scambiata per borragine e, dopo averla raccolta in campagna, l'hanno cucinata e mangiata . La mandragora , però, è una specie vegetale altamente tossica e tutti e quattro i componenti di un nucleo familiare - due ultrasettantenni e due 40enni - sono finiti al pronto soccorso dell' ospedale Barone Lombardo di Canicatt ì (in provincia di Agrigento) a causa di un avvelenamento .

L'hanno scambiata per borragine e, dopo averla raccolta in campagna, l'hanno cucinata e mangiata. La mandragora, però, è una specie vegetale altamente tossica e tutti e quattro i componenti di un nucleo familiare - due ultrasettantenni e due 40enni - sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì (in provincia di Agrigento) a causa di un avvelenamento.

Subito dopo averla mangiata, si sono sentiti male e sono arrivati al pronto soccorso in stato di allucinazione. Lì sono stati sottoposti alla lavanda gastrica. Una donna in condizioni più gravi è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Sciacca dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Per gli altri tre sono state disposte 36 ore di osservazione cardiaca e respiratoria.