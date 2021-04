Controlli anti-Covid la notte scorsa ad Avola , in provincia di Siracusa, dove nelle ultime tre ore altri tre centri sono diventati zona rossa. I carabinieri hanno bloccato una festa privata, dopo aver notato alcuni ragazzi sul marciapiede che ballavano con bicchieri di alcolici in mano .

All'interno dell'appartamento sono state trovate altre undici persone, tutte partecipanti alla serata che, considerate le norme in vigore per il contenimento della pandemia, non si sarebbe potuta tenere. Per tutti sono scattate le multe.