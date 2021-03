Stop ai vaccini agli avvocati e ai magistrai da lunedì . Dopo la sterzata imposta da Roma alle scelte discrezionali prese dalle singole Regioni in merito alle categorie professionali a cui sarebbero dovute andare le dosi dei sieri anti-Covid , in relazione allo svolgimento di compiti legati a servizi essenziali, anche la Sicilia si adeguerà . La conferma arriva da fonti sanitarie e riguarda in particolar modo le toghe, incluse in un primo momento dal governo Musumeci tra le priorità del piano vaccinale.

Stop ai vaccini agli avvocati e ai magistrai da lunedì. Dopo la sterzata imposta da Roma alle scelte discrezionali prese dalle singole Regioni in merito alle categorie professionali a cui sarebbero dovute andare le dosi dei sieri anti-Covid, in relazione allo svolgimento di compiti legati a servizi essenziali, anche la Sicilia si adeguerà. La conferma arriva da fonti sanitarie e riguarda in particolar modo le toghe, incluse in un primo momento dal governo Musumeci tra le priorità del piano vaccinale.

«Oggi e domani si andrà avanti per dare seguito alle prenotazioni già registrate, poi sospenderemo», è la conferma che arriva dai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania e dalla struttura commissariale che si occupa della gestione della pandemia. In queste ore a chiedersi se ci sarebbero stati cambi in corsa sono state decine di legali, preoccupati del probabile passo indietro. La categoria professionale negli ultimi mesi, proprio nel capoluogo etneo, ha subito diverse perdite a causa delle infezioni da Covid-19 in un arco di tempo molto ristretto.

Fatti che hanno portato alla luce le criticità che caratterizzano l'operato quotidiano all'interno dei palazzi di giustizia e che, a novembre, ha dato il la anche a una polemica per le diverse posizioni assunte dalla Corte d'Appello e dal Tribunale. «Ma per chi lo ha già fatto quale sarebbe il senso di non proseguire la vaccinazione e non fare il richiamo? Sarebbe uno spreco di dosi ingiustificabile», si chiede un avvocato in un gruppo Facebook che raccoglie centinaia di professionisti che operano nel tribunale etneo. Al momento la confusione è tanta, per via della mancata comunicazione ufficiale dello stop alle vaccinazioni ma anche per il fatto che le convocazioni presso l'hub in cui vengono somministrate le dosi continuano ad arrivare. «A me è arrivata, vado lunedì alle 8.30», scrive un'avvocata.