Catania, coppia ruba gasolio da autocarro mentre autista riposa

La polizia, la notte scorsa a Catania, ha denunciato per furto in concorso due persone, un uomo di 45 anni e una donna di 32 anni, ritenute gli autori di un furto di gasolio da un autocarro in sosta in una stazione di servizio lungo l’asse sei servizi. I ladri hanno approfittato del fatto che l’autista stava riposando. L’auto sulla quale viaggiava la coppia è stata fermata per un controllo lungo viale Ruggero di Lauria e trasportava alcuni bidoni vuoti che emanavano un forte odore di carburante. L’autotrasportatore si era accorto del furto in atto e aveva tentato di bloccare l’uomo e la donna, che si erano poi allontanati bordo di un’auto portando via una tanica con il gasolio rubato. Gli agenti hanno ricostruito l’accaduto attraverso la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’area di servizio.