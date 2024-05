Incidente sulla strada statale 115: chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Butera

È stata chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 115. Al chilometro 250, all’altezza di Butera, in provincia di Caltanissetta, un mezzo pesante ha avuto un incidente autonomo. Sulla strada si è sversato del gasolio. Sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.