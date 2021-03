Sanremo 2021, il diario #2 - Le voci di oggi, aspettando Irama

Uno sfondo floreale stilizzato, romantico e graffiante al tempo stesso. Un po' come la voce di Malika Ayane , che ha scelto personalmente il set per le interviste da realizzare in questa edizione di Sanremo 2021 più online che mai. La canzone che porterà stasera è stata scritta a più mani con Pacifico ma seguendo un metodo diverso rispetto alle loro passate collaborazioni: cioè a partire dal ritmo . Che promette di svegliare anche il più sonnecchiante telespettatore.

Uno sfondo floreale stilizzato, romantico e graffiante al tempo stesso. Un po' come la voce di Malika Ayane, che ha scelto personalmente il set per le interviste da realizzare in questa edizione di Sanremo 2021 più online che mai. La canzone che porterà stasera è stata scritta a più mani con Pacifico ma seguendo un metodo diverso rispetto alle loro passate collaborazioni: cioè a partire dal ritmo. Che promette di svegliare anche il più sonnecchiante telespettatore.

Il consiglio della nostra Antonella Insabella, stasera, è di vestirsi leggeri e tenere le finestre aperte. Non solo per il Covid-19, ma perché un'esibizione in particolare promette di far scatenare e sudare: quella del duo La rappresentante di lista, per metà siciliano nella persona del polistrumentista Dario Mangiaracina, palermitano che ci ha già promesso una canzona appassionata, con un ritornello esplosivo. Insieme alla compagna d'avventura, la viareggina Veronica Lucchesi, il siciliano ha già calcato il palco di Sanremo: affiancando lo scorso anno il rapper Rancore per la serata dedicata alle cover. Nuovo anno, nuova maturità: ma sempre con un animo curioso e leggero.





LE PUNTATE PRECEDENTI

- Giorno 0: il mito Orietta Berti

- Giorno 1: il Goal! di Avincola