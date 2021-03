Aspettando Sanremo 2021, il diario: Orietta Berti the queen

La zia che tutti vorrebbero abbracciare. Noi dei gruppo Rmb ci abbiamo almeno parlato, aspettando questa strana edizione del festival di Sanremo 2021. In cui a mancare è il pubblico ma, se possibile, non le emozioni. Come quelle che Orietta Berti ha regalato a intere generazioni nei suoi 55 anni di carriera. E che anche quest'anno promette di stupire.