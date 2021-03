Sanremo 2021, il diario #uno -Avincola cerca il Goal!

Avincola non è un turista della musica, inteso come un personaggio di passaggio. Il cantautore classe 1987 può essere interpretato invece come un turista attento a prendere appunti sulle sensazioni e le storie della vita, raccontate nell'album che apre con la canzone Goal! che porterà a Sanremo. Staserà sarà sul palco tra i quattro giovani che si esibiranno sul palco del teatro Ariston. Due di loro accederanno in finale. Noi del gruppo Rmb abbiamo fatto una chiacchierata con lui questa mattina.