Trenta cardellini catturati e rinchiusi in gabbia. I carabinieri della stazione di Centuripe, durante un controllo nelle campagne al confine con la provincia di Catania, hanno fermato un uomo che poco prima aveva catturato trenta cardellini tra le contrade di Mandarano e di Carcaci.

Dalla perquisizione è emerso che l'uomo era in possesso dei volatili che teneva rinchiusi all’interno di diverse gabbiette. Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe poi venduto gli uccelli sul mercato illegale. Un'attività strutturata per cui avrebbe utilizzato alcuni esemplari in cattività per fare da richiamo a quelli liberi.

I carabinieri hanno allertato il servizio veterinario dell’Asp e hanno liberarli i cardellini. L’uomo, già gravato da precedenti specifici, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per uccellaggione, maltrattamento di animali e detenzione di specie animali selvatiche protette.